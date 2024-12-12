В Свердловской области построили завод по производству сжиженного газа

Компания «Аметист-СПГ» завершила строительство завода по сжижению природного газа на площадке особой экономической зоны «Титановая долина» в Верхней Салде (Свердловская область). Как сообщили в департаменте информационной политики региона, инвестиции в проект составили более 500 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Завод будет выпускать сжиженный природный газ марки «Б», который используется для двигателей внутреннего сгорания и энергоустановок. Площадь производственного участка — 2,6 га. «Кроме прямых инвестиций в запуск производства предприятие данной направленности привлечёт также и крупных игроков: автотранспортные компании, коммунальные предприятия Урала, которые потребляют и специализируются на оптовой и розничной продаже сжиженного природного газа», – отметил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Исполнительный директор «Аметист-СПГ» Людмила Кузнецова подчеркнула, что процесс сжижения не предполагает сбросов газа в атмосферу, и сам продукт является нетоксичным, негорючим веществом без цвета и запаха. Производительность завода составит 1,5 тонны продукции в час, а на предприятии будет создано 17 новых рабочих мест.

Ранее в «Титановой долине» открыли завод по производству плитки и элементов благоустройства компании «Поревит. Екатеринбург». Инвестиции в производство составили около 1,5 млрд руб.

Анна Капустина