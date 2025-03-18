При атаке БПЛА на Белгород повреждения получил ТЦ «Атлант Арена»

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в результате падения обломков БПЛА вечером 17 марта повреждения получил торговый центр «Атлант Арена», расположенный на улице Щорса — жилой район Харьковская гора.

По его словам, серьезных разрушений в местах падения беспилотников нет. «Произошло возгорание деревьев у ТЦ. Информация по последствиям атаки уточняется»,— добавил написал мэр города в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки ранения получили два человека, и сейчас им оказывается медицинская помощь. Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что пострадали двое мужчин: у одного ампутация кисти, у другого — предплечья. Одному из пострадавших, как писали Telegram-каналы, 18 лет.