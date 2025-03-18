Два ОГЭ разрешат сдавать школьникам из Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области

Госдума сократит число регионов—участников эксперимента по сдаче двух экзаменов ОГЭ. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. В 2025 году особый порядок проведения аттестации введут в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области.

Напомним, что законопроект о проведении эксперимента для учащихся внесла в январе 2025 года межфракционная группа депутатов. Предполагалось, что летом школьники из Москвы, Санкт-Петербурга, Северной Осетии, Ростовской и Тюменской областей будут сдавать ОГЭ только по русскому языку и математике, если они планируют продолжить обучение в колледже. Учащимся, идущим в 10-й класс, нужно будет сдать ОГЭ в текущем формате. 12 февраля проект прошел первое чтение. Ко второму чтению (см. “Ъ” от 6 марта) в список добавили Краснодарский край, Липецкую, Нижегородскую и Саратовскую области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатку и Кемерово. 18 марта законопроект запланирован к рассмотрению в третьем чтении.

«Вернемся к процедуре второго чтения, поправками скорректируем список регионов с учетом их готовности,— заявил накануне господин Володин.— Останутся три субъекта, которые соответствуют критериям, определенным правительством». Отметим, что ранее спикер Госдумы говорил, что получает много обращений об участии в пилотном проекте от других регионов. При этом указывал, что проект расширят только на те субъекты, которые смогут «обосновать необходимость участия» в эксперименте.

Полина Мотызлевская