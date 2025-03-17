Главные новости за 17 марта. Сочи

Арест подозреваемого в хищении 168 млн руб. из сейфовых ячеек Многофункционального депозитарного центра в Сочи продлили до 14 апреля 2025 года. Суд отклонил просьбы обвиняемого о применении альтернативных мер пресечения, таких как домашний арест или внесение залога.

Запуск грузопассажирского парома между Сочи и турецким Трабзоном перенесли на начало апреля 2025 года. Изначально компания планировала начать перевозки в декабре 2024 года.

Судом Сочи принято к производству исковое заявление заместителя прокурора города о возмещении убытков к Елене Сухаревой, Лиане Сырцовой и бывшему председателю Краснодарского краевого суда Александру Чернову о возмещении убытков. В ответчиках также значится и бывший председатель Центрального районного суда Сочи Владимир Бахметьев.

Три человека госпитализированы после столкновения автомобилей Lada Kalina и Voyah на федеральной трассе А-147 в Сочи. Водитель выехал на «встречку».

ФКУ Упрдор «Черноморье» заканчивает устройство слоев износа асфальта на трассе А-147 Джубга — Сочи. Работы ведутся в рамках двухлетнего контракта. Сейчас специалисты работают в районе 159-го км, у санатория «Белые ночи».

Утром и днем 17 марта на территории Сочи и ФТ Сириус ожидается усиление юго-восточного ветра с переходом на юго-западный и западный, местами с порывами 15–18 м/с. Это вызвано влиянием обширного холодного атмосферного фронта.

Средняя стоимость частных домов в Сочи достигла 30,4 млн руб. в марте 2025 года. С начала года рост составил 2,2%.

Ночью в воскресенье, 16 марта, сотрудники МЧС ликвидировали возгорание кустарников на площади 250 кв. м в селе Нижняя Шиловка Сочинского района.