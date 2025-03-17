Прокуратура подала иск к экс-судьям о возмещении убытков от самостроя в Сочи

Адлерским районным судом Сочи принято к производству исковое заявление заместителя прокурора города о возмещении убытков к Елене Сухаревой, Лиане Сырцовой и бывшему председателю Краснодарского краевого суда Александру Чернову о возмещении убытков. В ответчиках также значится и бывший председатель Центрального районного суда Сочи Владимир Бахметьев. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

«В обоснование исковых требований прокурор указал, что в период до 2009 года ответчики, с целью извлечения экстраприбыли от реализации жилых и нежилых помещений, объединились в группу и распределили между собой роли и обязанности для самовольного возведения в Хостинском районе Сочи на земельном участке, для этого не предназначенном, семиэтажного многоквартирного дома. После окончания строительства дом был узаконен в судебном порядке, после чего квартиры и помещения в объекте были реализованы третьим лицам»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточняется, строительство ответчиками без соответствующего разрешения многоквартирного жилого дома повлекло дополнительные расходы местного бюджета на возведение объектов социальной инфраструктуры на сумму более 42 млн руб., что и послужило поводом для подачи иска.

Игорь Ремизов