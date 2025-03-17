Ночью в горах Сочи загорелся папоротник на площади 250 кв. метров

Ночью в воскресенье, 16 марта, сотрудники МЧС ликвидировали возгорание кустарников на площади 250 кв. м в селе Нижняя Шиловка Сочинского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ЧП Сочи Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

Сообщение о возгорании на улице Светогоровка поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона в 19:57 в воскресенье. Прибывшие на место происшествия в 20:19 специалисты установили, что горят кустарники на территории 250 кв. м.

К 20:25 пожарным удалось локализовать огонь, а в 21:46 смогли ликвидировать открытое горение. Полностью потушить возгорания удалось к 22:44.

В операции по тушению пожара участвовали 10 сотрудников МЧС России и три единицы специальной техники.

Мария Удовик