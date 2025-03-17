В аварии на трассе Джубга — Сочи пострадали три человека

Три человека госпитализированы после столкновения автомобилей Lada Kalina и Voyah на федеральной трассе А-147 в Сочи. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе ГАИ курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ДТП Сочи Фото: Telegram-канал ДТП Сочи

ДТП произошло в воскресенье, 16 марта, в 17:15 на 166-м км федеральной автодороги А-147 Джубга — Сочи до границы с Абхазией напротив АЗС «Лукойл». По данным правоохранительных органов, 22-летний водитель Lada Kalina совершил поворот налево через сплошную линию разметки, что привело к столкновению с автомобилем Voyah под управлением 33-летнего водителя.

В аварии оба водителя и 18-летняя пассажирка Lada Kalina получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

«Ъ-Сочи» писал, что за первые два месяца 2025 года на трассе А-147 Джубга — Сочи зарегистрировали 38 аварий, в которых пострадали люди, а также 217 ДТП без пострадавших.

Мария Удовик