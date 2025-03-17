В Сочи ожидаются дождь и усиление ветра до 18 м/с

Утром и днем 17 марта на территории Сочи и ФТ Сириус ожидается усиление юго-восточного ветра с переходом на юго-западный и западный, местами с порывами 15–18 м/с. Это вызвано влиянием обширного холодного атмосферного фронта. Об этом сообщает мэрия города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

В Сочи, по данным метеослужбы «Гисметео», сегодня также возможен дождь. Во вторник возможно понижение температуры до +8 градусов.

В связи с ухудшением погоды все городские службы работают в усиленном режиме.

Жителям и гостям курорта экстренные службы рекомендуют не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями.

Игорь Ремизов