Средняя цена дома в Сочи достигла 30,4 млн рублей

Средняя стоимость частных домов в Сочи достигла 30,4 млн руб. в марте 2025 года, увеличившись на 2,2% с начала года. Об этом сказано в исследовании агентства «Оникс-Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

С января по март этого года средняя стоимость частных домов в Сочи возросла на 2,2% (664 тыс. руб.) и достигла 30,46 млн руб. При этом в январе 2025 года цена составляла 29,8 млн руб.

Несмотря на квартальный рост, в годовом выражении наблюдается существенное снижение. По сравнению с мартом 2024 года стоимость жилых объектов уменьшилась на 17,1% или 6,3 млн руб. В прошлом году средняя цена дома составляла 36,7 млн руб.

За пятилетний период с марта 2020 года стоимость домов в Сочи выросла на 34,7% (7,8 млн руб.). В 2020 году средняя цена предложения находилась на уровне 22,5 млн руб.

По данным специалистов агентства «Оникс-Недвижимость», пиковая стоимость домов в Сочи была зафиксирована в январе 2024 года, когда средняя цена предложения достигала 58,1 млн руб.

Сейчас в Сочи продается около 3 тыс. частных домов со статусом ИЖС. Самый дорогостоящий объект оценивается в 1,5 млрд руб. — это особняк площадью 900 кв. м в Хостинском районе курорта.

Мария Удовик