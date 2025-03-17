Главные новости за 17 марта. Новороссийск
Мусорный полигон в Новороссийске тушат пятые сутки.
Более сотни многоквартирных домов в Новороссийске остались без отопления и горячей воды из-за аварийных работ.
Жителей Новороссийска предупредили о военных учениях 18 марта.
В Новороссийске «Порт Виктория» пытается отсудить пляж через Верховный суд.
Одним из четырех новых маршрутов поездов летом 2025 года станет Москва – Новороссийск.
В Новороссийске сменят регионального оператора по вывозу мусора.
Власти Новороссийска объяснили рост стоимости проезда после пикетов студентов.
КТК-Р увеличил чистую прибыль в 2024 году в 1,2 раза.
Новороссийский «Черноморец» уступил «Уралу» в Екатеринбурге.