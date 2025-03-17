Главные новости за 17 марта. Новороссийск

Мусорный полигон в Новороссийске тушат пятые сутки.

Более сотни многоквартирных домов в Новороссийске остались без отопления и горячей воды из-за аварийных работ.

Жителей Новороссийска предупредили о военных учениях 18 марта.

В Новороссийске «Порт Виктория» пытается отсудить пляж через Верховный суд.

Одним из четырех новых маршрутов поездов летом 2025 года станет Москва – Новороссийск.

В Новороссийске сменят регионального оператора по вывозу мусора.

Власти Новороссийска объяснили рост стоимости проезда после пикетов студентов.

КТК-Р увеличил чистую прибыль в 2024 году в 1,2 раза.

Новороссийский «Черноморец» уступил «Уралу» в Екатеринбурге.