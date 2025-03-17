Мусорный полигон в Новороссийске тушат пятые сутки
Возгорание свалки в Новороссийске продолжают тушить уже пятые сутки. Как сообщил оперштаб Краснодарского края к вечеру 17 марта, спасатели отсыпали свыше 23,4 тыс. куб. м грунта.
Фото: пресс-служба администрации Новороссийска
Оперативные службы продолжают ликвидировать возгорание на площади 2,1 тыс. кв. м на мусорном полигоне в Новороссийске. Задействованы порядка 30 сотрудников пожарной службы, 40 единиц спецтехники.
Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Новороссийска Андрей Кравченко, всего в ликвидации пожара задействованы 140 человек. Выполнено свыше 1,5 тыс. рейсов.
«Угрозы распространения огня в жилой сектор и лесной массив нет. Мы прикладываем максимум усилий, чтобы в кратчайшие сроки полностью ликвидировать возгорание. Работа ведется круглосуточно»,— рассказал господин Кравченко.
Очаги возгорания на мусорном полигоне проливают водой и отсыпают грунтом. Сегодня утром площадь отсыпки грунтом горящего мусорного полигона насчитывала 22,6 тыс. куб. м.