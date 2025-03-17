В Новороссийске более сотни домов остались без тепла из-за аварийных работ

Более сотни многоквартирных домов в Новороссийске остались без отопления и горячей воды из-за аварийных работ по устранению порывов на тепловой сети по ул. Снайпера Рубахо, 19. Об этом сообщили АО «АТЭК» Новороссийские тепловые сети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно информации АО «АТЭК» Новороссийские тепловые сети, сегодня, 17 марта 2025 года, планируется проведение срочных, неотложных работ по устранению порывов на тепловой сети. Из-за этого в ряде многоквартирных домов порядка 50 улиц Новороссийска приостановлено теплоснабжение и горячее водоснабжение.

Среди отключенных от подачи теплоносителей улиц – проспект Ленина, Карамзина, Набережная, Энгельса, Черняховского и другие. По словам коммунальных служб, комфортная температура воздуха на улице позволяет отключить подачу тепловой энергии на МКД на время проведения ремонтных работ.

Алена Воробьева