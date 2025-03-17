КТК-Р увеличил чистую прибыль в 2024 году в 1,2 раза

Чистая прибыль АО «Каспийский трубопроводный консорциум-Р» (КТК-Р, российское юрлицо Каспийского трубопроводного консорциума) в прошлом году увеличилась в 1,2 раза, до 89,1 млрд руб., следует из финансовой отчетности общества, размещенной в системе «СПАРК-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: cpc.ru Фото: cpc.ru

Выручка общества по итогам 2024 года составила 166 млрд руб. В 2023 году чистая прибыль КТК-Р составила 151,6 млрд руб., выручка — 70 млрд руб.

АО «КТК-Р» зарегистрировано в 1997 году в Новороссийске. Основным видом деятельности является транспортирование по трубопроводам нефти. Генеральный директор — Николай Горбань.

Трубопроводная система КТК — один из крупнейших российско-казахстанских проектов, который соединяет ключевые нефтяные месторождения запада Казахстана (Тенгиз, Карачаганак и Кашаган), а также российские месторождения на шельфе Каспия с морским нефтетерминалом в районе г. Новороссийска. Протяженность магистрального нефтепровода (МНП) Тенгиз — Новороссийск составляет 1511 км, отгрузка нефти осуществляется через три выносных причальных устройства (ВПУ) на морском терминале в районе села Южная Озеровка.

Наталья Решетняк