В Новороссийске сменят регионального оператора по вывозу мусора

Заявки на участие в конкурсе на определение нового регионального оператора в Новороссийске принимают до 26 марта 2025 года. Победителя определят не позднее 20 апреля 2025 года, сообщил муниципальный центр управления (МЦУ) Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

По информации МЦУ Новороссийска, в настоящее время региональным оператором по вывозу мусора в городе Новороссийск остается ООО «Эко ЮГ», который продолжит выполнять свои функции до определения нового регоператора.

Квитанции, поступившие жителям Новороссийска до 20 апреля 2025 года, подлежат оплате на счет ООО «Эко ЮГ». После окончания конкурса информация о новом региональном операторе будет официально опубликована.

По оценке жителей, нынешний регоператор не справляется с вывозом мусора. Горожане ранее неоднократно жаловались на горы неубранных отходов на контейнерных площадках.

Как писал «Ъ-Новороссийск», пятые сутки в городе пытаются локализовать возгорание на мусорном полигоне. При этом региональный оператор продолжает вывозить мусор на свалку в штатном режиме.

Алена Воробьева