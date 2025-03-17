Новороссийск вошел в четыре новых летних маршрута РЖД

Один из четырех новых маршрутов поездов, которые летом 2025 года планируют запустить ОАО «Российские железные дороги» (РЖД), станет направление Москва – Новороссийск. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Надалинский, Коммерсантъ Фото: Евгений Надалинский, Коммерсантъ

Новым маршрутом по направлению к Черноморскому побережью, который РЖД запустит в летний сезон, станет № 250/249 Москва — Новороссийск. Также среди новых маршрутов окажутся № 401/402 Анапа — Адлер, № 572/571 Махачкала — Адлер и № 177/178 Санкт-Петербург — Симферополь. Всего летом ОАО «Российские железные дороги» запустит свыше 28,8 тыс. рейсов. Помимо городов черноморского побережья, новые направления охватят курорты Крыма и Северного Кавказа.

На маршрутах № 156/155 Москва — Анапа, № 152/151 Москва — Анапа, № 271/272 Самара — Анапа и одном из составов поезда № 168/167 Москва — Симферополь одноэтажные составы заменят на двухэтажные. При наличии технических возможностей могут быть назначены дополнительные поезда и вагоны. Принятые меры, по мнению компании, призваны решить проблему перегрузки железных дорог в туристический сезон.

Алена Воробьева