Новороссийский «Черноморец» уступил «Уралу» в Екатеринбурге

Команда футбольного клуба «Черноморец» проиграла «Уралу» в Екатеринбурге.Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Впервые в этом году "Черноморец" вышел на матч с двумя нападающими на острие. Связки Мераби Уридии с Гедеоном Гузиной болельщики ждали с первого матча»,— рассказали в администрации Новороссийска.

Перед началом матча в турнирной таблице хозяева отставали от гостевой команды на два очка. Однако первый же пропущенный гол на шестой минуты матча выбил новороссийских футболистов из колеи. За ним на 36-й минуте последовал второй. Гости сократили разрыв в счете только на 57-й минуте матча, но сравнять счет и сыграть вничью не удалось.

В итоге матч в Екатеринбурге завершился со счетом 2:1 в пользу «Урала». В турнирной таблице «Черноморец» опустился на пятое место, уступив «Уралу» на одно очко.

Следующая встреча команды «Черноморец» состоится в гостях в селе Песчанокопское против местной «Чайки» 23 марта. Матч начнется в 17:00.

Алена Воробьева