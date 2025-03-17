СИБУР выплатит дивиденды за IV квартал 2024 года на 35,6 млрд руб.

Совет директоров ПАО «СИБУР Холдинг» рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам четвертого квартала 2024 года 35,6 млрд руб., следует из сообщения компании на сайте центра раскрытия информации. За первый квартал прошедшего года СИБУР выплатил 30,857 млрд руб., за второй — 31,677 млрд руб., за третий — 23,5 млрд руб. По итогам года выплаты составили 121,68 млрд руб. За 2023 год компания направила на дивиденды 125,8 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

24 февраля компания представила результаты по итогам прошлого года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). По итогам 12 месяцев чистая прибыль СИБУРа прибавила 16,5% год к году и составила 196 млрд руб. Показатель EBITDA опустился на 2,2% — до 477 млрд руб.

СИБУР крупнейшая в России газоперерабатывающая и нефтехимическая компания. Объем выпуска в 2023 году — 8 млн тонн продуктов нефтегазохимии без учета углеводородного сырья. В беседе с «Ъ» гендиректор СИБУРа Михаил Карисалов рассказал, что на фоне санкций российские нефтехимические компании делают ставку на внутренний рынок.

Подробнее — в интервью Михаила Карисалова «Ъ».