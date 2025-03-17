Роман Вильфанд: осадки на Кубани позитивно скажутся на урожае

Осадки, которые ожидаются в начале недели на юге европейской части России, помогут компенсировать дефицит влаги, сложившийся в регионе, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, дожди, в частности, позитивно повлияют на урожай в Краснодарском крае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Господин Вильфанд сообщил, что 17 и 18 марта в Ростовской области, Краснодарском крае и Крыму пройдут сильные дожди, местами переходящие в мокрый снег. В общей сложности в эти дни может выпасть до 20 мм осадков.

Как отметил эксперт, осадки крайне важны, так как в регионе наблюдается дефицит влаги в почве. В Крыму за осень и зиму выпало чуть более 50% нормы. Дожди несколько улучшат ситуацию, но полностью ее не исправят, считает спикер.

Помимо осадков, на черноморском побережье с 18 марта прогнозируется сильный ветер порывы могут достигать 20–25 м/с.

«Ъ-Кубань» писал, что в Краснодаре установлен новый температурный рекорд. Температура воздуха составила почти +30 градусов. Однако с 17 марта погода в краевой столице и регионе в целом начала ухудшаться.

Вячеслав Рыжков