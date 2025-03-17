В Краснодаре установлен температурный рекорд

Вчера, 16 марта, в Краснодаре был установлен температурный рекорд. Температура воздуха составила почти +30 градусов, сообщил в своем Telegram-канале руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ранее 30-градусный рубеж в Краснодаре в прошлые годы впервые был преодолен 2 апреля. По словам Александра Шувалова, потепление наступило на две недели раньше положенного. В Армавире и Минеральных Водах старые рекорды были побиты почти на девять градусов.

Раннее тепло также пришло и на заполярный Диксон. Там была отмечена положительная температура воздуха на две недели раньше, чем за все предыдущие годы наблюдений. В Астрахани 16 марта рекорд составил 27,5 градусов.

Алина Зорина