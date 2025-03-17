В Москве курьерам предлагают зарплату выше, чем людям с высшим образованием

В марте зарплатные предложения для курьеров в Москве оказались на 19% выше, чем для квалифицированных специалистов с высшим образованием, и на 38% выше, чем у специалистов без высшего образования. Об этом говорится в исследовании «Индекс курьера» сервиса SuperJob, данные которого приводит РБК. В годовом выражении зарплатные предложения для курьеров выросли на 41%.

По данным SuperJob, сейчас медианная зарплата у курьеров составляет 130 тыс. руб., у специалистов с высшим образованием — 105 тыс. руб., без высшего образования — 80 тыс. руб. В текущем месяце высокие зарплаты для курьеров также предлагали:

в Санкт-Петербурге — 105 тыс. руб.;

в Екатеринбурге — 90 тыс. руб.;

в Казани, Краснодаре, Красноярске и Новосибирске — 85 тыс. руб.;

в Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Челябинске — 80 тыс. руб.;

в Воронеже, Омске, Перми и Уфе — 75 тыс. руб.

Количество вакансий в сфере курьерской доставки за год по стране выросло на 7%. Сфера курьерской доставки в марте вошла в топ-10 отраслей с наибольшим спросом на персонал. Аналитики SuperJob назвали одной из причин «перекоса» оплаты труда «неверную настройку» налоговой системы: по их мнению, из-за использования режима самозанятости работодатели могут платить за неквалифицированную занятость значительно больше, чем за квалифицированную.

По данным Росстата, в 2024 году средняя зарплата в России составила 87 952 руб. РАНХиГС считает, что дефицит рабочей силы в стране может закрываться в основном за счет сотрудников с невысоким уровнем производительности труда.

Подробности — в материале «Ъ» «Рабочая слабость».