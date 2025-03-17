РКН потребовал от Telegram удалить запрещенные наборы стикеров

Роскомнадзор (РКН) направил мессенджеру Telegram требование удалить два набора стикеров. Решение об их запрете ранее вынес Зуевский районный суд Кировский области.

«На основании решения суда Роскомнадзор внес указанные интернет-страницы в Единый реестр запрещенной информации и направил в адрес владельца хостинга и интернет-ресурса уведомление с требованием удалить запрещенный контент»,— сообщило ведомство ТАСС.

Как добавил РКН, если Telegram откажется удалять наборы стикеров, мессенджеру грозит штраф на сумму до 4 млн руб. Ведомство также уточнило, что общая сумма штрафов в отношении Telegram сейчас составляет 94,5 млн руб.

На прошлой неделе СМИ писали, что суды Кировской области запретили как минимум 33 набора стикеров в Telegram. Заявление подала прокуратура. На запрещенных стикерах среди прочего были изображены Адольф Гитлер, символика скинхедов и Ку-Клукс-Клана.