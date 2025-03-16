Пермские автомобилисты оказались в числе лидеров по безаварийной езде

Российский союз автостраховщиков представил статистику за 2024 год по безаварийной езде, сообщает «Ъ». Среди регионов РФ-лидеров, где водители имеют наибольшую скидку по ОСАГО, оказался Пермский край. Здесь 45% застрахованных водителей получают максимальную скидку по ОСАГО. Выше доля максимальной скидки в Москве (50%) и Санкт-Петербурге (47%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Меньше всего автовладельцев с максимальной скидкой по ОСАГО живет в Крыму (4,2%), Дагестане (5,6%), Севастополе (6,6%), Чечне (7,2%) и Тыве (8,1%).

Напомним, что автомобилист, который не был виновником ДТП на протяжении десяти лет, получает скидку в 54% от цены полиса. Доля водителей с таким дисконтом в 2024 году выросла в целом по стране с 31,1% до 35,8%.

Президент союза автостраховщиков Евгений Уфимцев заявил, что статистика говорит о том, что «все больше автовладельцев стараются ездить аккуратнее и не попадать в ДТП».