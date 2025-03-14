Число эвакуированных из Суджанского района мирных жителей достигло 241

С 12 марта из Суджанского района Курской области эвакуировали 241 мирного жителя, находившегося под оккупацией украинской армии, сообщило МЧС. Сотрудники ведомства сопровождают жителей в пункты временного размещения, помогают им оформлять документы и искать родных и близких.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, отчитываясь об эвакуации 209 человек, сообщал, что среди вывезенных — девять детей. В пунктах временного размещения (ПВР) находятся 128 человек, остальных забрали родственники. Из Суджи вывезены 68 человек, из Казачьей Локни — 74, люди также эвакуированы из Махновки, Мартыновки, Нижнемахово, Гончаровки, Гуево и других сел и деревень.

В первый день эвакуации, 12 марта, из Суджи вывезли 68 человек. 13 марта Минобороны России официально сообщило, что Суджа находится под контролем российских военнослужащих. Утром число эвакуированных достигло 120, днем — 140. Вечером того же дня МЧС сообщило об эвакуации 199 человек из Суджанского района. В ПВР мирных жителей навещал господин Хинштейн, они рассказали ему о жизни в подвалах без еды, воды и света и о том, как хоронили соседей.

Полина Мотызлевская