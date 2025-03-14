Главные новости за 14 марта. Курск, Белгород, Воронеж

Минобороны: в Курской области освобождены 28 населенных пунктов.

Татьяна Круглякова официально возглавила Белгородский район.

Курские власти ввели запрет на посещение 122 приграничных населенных пунктов.

Бывший вице-мэр Самары стала врио министра восстановления курского приграничья.

Ярославский «Легион» реконструирует два объекта в Воронеже за 69 млн рублей.

Три человека ранены при обстрелах Белгородской области за сутки.

В Левобережном районе Воронежа отменили введенный из-за падения БПЛА режим ЧС.

СКР возбудил уголовное дело из-за убийств мирных жителей в курской Судже.

Мост дворцового комплекса Ольденбургских отремонтируют за 19,5 млн рублей.