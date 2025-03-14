Главные новости за 14 марта. Курск, Белгород, Воронеж
Минобороны: в Курской области освобождены 28 населенных пунктов.
Татьяна Круглякова официально возглавила Белгородский район.
Курские власти ввели запрет на посещение 122 приграничных населенных пунктов.
Бывший вице-мэр Самары стала врио министра восстановления курского приграничья.
Ярославский «Легион» реконструирует два объекта в Воронеже за 69 млн рублей.
Три человека ранены при обстрелах Белгородской области за сутки.
В Левобережном районе Воронежа отменили введенный из-за падения БПЛА режим ЧС.
СКР возбудил уголовное дело из-за убийств мирных жителей в курской Судже.
Мост дворцового комплекса Ольденбургских отремонтируют за 19,5 млн рублей.