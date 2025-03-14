СКР возбудил уголовное дело из-за убийств мирных жителей в курской Судже

Главное военное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за теракта ВСУ против мирного населения в Курской области (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ, до 20 лет лишения свободы). Об этом сообщили в ведомстве.

По версии следствия, что в феврале 2025 года украинские военнослужащие обстреляли жителей курской Суджи, которые пытались эвакуироваться на личном транспорте. В результате обстрела погибли два человека. В селе Мартыновка Суджанского района солдаты ВСУ якобы убили трех местных жителей, к одному из которых применяли пытки. Житель села Казачья Локня того же муниципалитета сообщил, что члены украинских формирований жестоко пытали и убили трех российских солдат, взятых в плен.

Следователи проводят действия, направленные на опознание погибших, назначены необходимые судебные экспертизы, добавили в СКР.

В начале марта стало известно, что СКР возбудил дело об убийстве мирных жителей в курских Погребках.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Егор Якимов