Бывший вице-мэр Самары стала врио министра восстановления курского приграничья

Бывшая замглавы Самары Елена Атанова назначена врио министра восстановления и развития приграничья Курской области. Она приступила к своим обязанностям 14 марта. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Атанова

Фото: пресс-служба правительства Курской области Елена Атанова

Фото: пресс-служба правительства Курской области

Уточняется, что деятельность госпожи Атановой в мэрии Самары «была тесно связана со сферами строительства и благоустройства, реализацией инвестиционных проектов». С начала февраля она работала советником курского губернатора.

С ноября 2024 года и.о. министра восстановления и развития приграничья Курской области был бывший мэр курского Железногорска Алексей Карнаушко. О его отставке не сообщалось, однако в конце января глава региона Александр Хинштейн объявил чиновнику взыскание. Наказание последовало за комментарием господина Карнаушко об ущербе от вторжения ВСУ, который якобы составляет 750 млрд руб.

«Ни о каких расчетах, оценках, стоимости разрушенной инфраструктуры сегодня говорить нельзя по одной причине: мы не освободили до конца всю нашу территорию, мы не понимаем, что будет с теми населенными пунктами, которые пока еще находятся под нацистами, в каком состоянии они вернутся к нам»,— пояснял свое решение господин Хинштейн.

Алина Морозова