Татьяна Круглякова официально возглавила Белгородский район

Депутаты совета Белгородского района Белгородской области единогласно избрали главой местной администрации Татьяну Круглякову. Об этом чиновница сообщила в своем Telegram-канале. Она руководила муниципалитетом с начала этого года в должности первого замглавы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Круглякова приносит присягу после избрания главой района

Фото: из Telegram-канала Татьяны Кругляковой Татьяна Круглякова приносит присягу после избрания главой района

Фото: из Telegram-канала Татьяны Кругляковой

Госпожа Круглякова отметила, что спустя почти два месяца работы в Белгородском районе у нее остались переживания — «новое место, свои традиции и уклад». «Но я уверена, с таким коллективом, с такой поддержкой мы шаг за шагом будем улучшать жизнь в нашем районе и жизнь наших земляков»,— сказала чиновница.

Татьяне Кругляковой 61 год. Она родилась на хуторе Петровский Чернянского района Белгородской области. В 1984 году окончила Белгородский сельскохозяйственный институт (сейчас — Белгородский государственный аграрный университет). Работать в органах местного самоуправления начала в 2001 году с должности начальника отдела финансов и налоговой политики администрации Чернянского района. В 2013 году была назначена первым замглавы муниципалитета по экономическому развитию. Возглавила район в ноябре 2017 года.

15 января губернатор Вячеслав Гладков сообщил о том, что предложил Анне Куташовой оставить пост главы Белгородского района и занять некую должность в облправительстве. В тот же день он рассказал, что госпожа Круглякова «переходит на работу в Белгородский район». Ее место в качестве и.о. 21 января занял первый замглавы Сергей Морозов.

Алина Морозова