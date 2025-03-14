В Левобережном районе Воронежа отменили введенный из-за падения БПЛА режим ЧС

Введенный в январе режим ЧС сняли в Левобережном районе Воронежа. Он требовался для устранения последствия падения беспилотников — восстановительные работы завершены. Об этом сообщил мэр Сергей Петрин в своем Telegram-канале.

По словам главы города, подрядчики отремонтировали кирпичную кладку, заменили оконные и балконные блоки, а также выполнили отделочные работы в пострадавшей квартире. Остекление заменено не только там, но и во всех пострадавших домах.

Сегодня управа одного из районов города начала устранение последствий падения обломков беспилотника 8 марта. Изначально сообщалось о повреждении остекления в двух квартирах, однако после дополнительного осмотра выявлено незначительное повреждение окна еще в одной квартире. Подрядчик занимается заменой стеклопакетов.

Пострадавших ни при одной из этих атак нет.

Егор Якимов