Ярославский «Легион» реконструирует два объекта в Воронеже за 69 млн рублей

Областное предприятие «Управление делами Воронежской области» выбрало ярославское ООО «Легион» в качестве подрядчика для реконструкции объектов культурного наследия регионального значения «Постоялый двор Гончарова» и «Дом книги» в облцентре. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

«Легион» снизил начальную цену контракта с 74,4 до 69,6 млн руб., обойдя другого участника аукциона, который предложил 70 млн руб. Подрядчику необходимо выполнить работы в два этапа до 1 сентября 2025 года.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Производственно-строительная компания “Легион”» было зарегистрировано в Ярославле в 2010 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Генеральный директор — Арарат Погосян. Учредитель — Лиана Погосян. Выручка компании в 2023 году составила 70 млн руб., уменьшившись за год на 33% (в 2022 — 105 млн руб.), чистая прибыль не изменилась, составив 34 млн руб.

В августе 2023 года «Легион» победил в аукционе на реконструкцию объекта культурного наследия «Постоялые дворы Андриановых» в Воронеже. Цена контракта составила 111,8 млн руб.

Егор Якимов