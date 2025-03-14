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Спасатели со льдины на Финском заливе доставили на берег пять рыбаков

Катер на воздушной подушке задействовали для спасения пяти рыбаков на Финском заливе. О проведении операции в акватории сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Специалисты получили вызов о происшествии в Курортном районе 14 марта в 12:09. Рыбаки в поселке Ушаков не смогли вернуться на берег, поскольку образовалось промоина. Спустя почти полчаса катер доставил их обратно на землю.

В операции приняли участие десять спасателей. Также задействовано три единицы техники. В МЧС напомнили о запрете выхода на смертельно опасный лед водоемов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Псковской области с 8 по 11 марта погибли 19 рыбаков.

Татьяна Титаева

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