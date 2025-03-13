На льду в Псковской области за четыре дня погибли 19 рыбаков

На водоемах Псковской области в период с 8 по 11 марта погибли 19 рыбаков, сообщает официальный канал Псковской области. Большинство погибших — мужчины 1950-60-х годов рождения из Ленинградской и Тверской областей, а также граждане Белоруссии.

Губернатор региона Михаил Ведерников заявил, что в области приняли меры для сокращения несчастных случаев на льду рек и озер. В частности, предлагается увеличить штраф за выход на лед. Чиновники считают, что взыскание в размере 2 тыс. рублей не останавливает рыбаков.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что водолазы достали тело погибшего рыбака со дна Финского залива в Ленобласти. Спасатели обнаружили тело мужчины, доставили на берег и передали сотрудникам полиции.

Кирилл Бевзюк