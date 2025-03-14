Одессу избавили от Ганула

В Одессе застрелен лидер организации «Уличный фронт» Демьян Ганул — известный украинский националист, считающийся одним из организаторов поджога в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, в результате которого погибли более сорока человек. Ганула расстреляли на следующий день после того, как ЕСПЧ признал вину властей Украины в событиях в Одессе. Убийца националиста добровольно сдался полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Демьян Ганул

Фото: @demian.ganul Демьян Ганул

Фото: @demian.ganul

Демьян Ганул был убит выстрелами из пистолета, которые в него произвел неизвестный в центре Одессы. Вначале сообщалось, что стрелок был в военном камуфляже, но позже полиция, просмотрев записи камер видеонаблюдения, опровергла эти данные. Оказалось, что коротко стриженный мужчина среднего возраста вначале тяжело ранил Демьяна Ганула из пистолета, а затем, подойдя к нему, попытался добить выстрелом в голову. Однако оружие заклинило, и исполнителю пришлось передернуть затвор.

Все это произошло на глазах нескольких человек, которые никак не помешали убийце, а полицию вызвали уже после того, как тот не спеша удалился.

В связи с убийством в городе были введены оперативные планы «Перехват» и «Сирена». В соответствии с ними на поиски ликвидатора брошены все силы правоохранительных органов. Глава МВД Украины взял происшедшее на личный контроль, отправив в Одессу из Киева оперативно-следственную бригаду. Позднее киллер сдался полиции.

Демьян Ганул считался одним из организаторов погромов в Одессе в мае 2014 года. Тогда в ходе уличных столкновений погибли шесть сторонников и противников Майдана. Десятки человек спрятались от украинских националистов в Доме профсоюзов, который был подожжен «коктейлями Молотова». От огня и отравлений угарным газом погибли 42 человека, около 100 пострадали. Во многом трагедия произошла из-за того, что пожарные около 40 минут отказывались ехать на место происшествия. Россия назвала события в Одессе геноцидом в отношении пророссийски настроенных граждан Украины.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по иску пострадавших в Одессе признал власти Украины виновными в нарушении права на жизнь, отметив, что, имея возможность предотвратить насилие и спасти людей, они ничего не сделали. Кроме того, не было проведено своевременное и эффективное расследование происшедшего, решили в ЕСПЧ. В пользу 28 пострадавших и их родственников, согласно решению суда, Украина должна выплатить в общей сложности €114,7 тыс.

Возможно, убийство Демьяна Ганула совпало с решением ЕСПЧ — у националиста было немало врагов.

Так, именно он выступал одним из авторов петиции о запрете в украинских школах преподавания русского языка и литературы, организатором акций по отлову уклонистов от службы в ВСУ (сам Демьян Ганул не служил из-за того, что у него не было глаза) и уничтожению памятников времен СССР, в том числе участникам Великой Отечественной войны.

В 2023 году Главное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило в отношении националиста уголовное дело, в рамках которого его заочно обвинили по ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников и других мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества). Позднее Басманный райсуд Москвы заочно арестовал Демьяна Ганула для международного розыска, в котором России было фактически отказано.

Николай Сергеев