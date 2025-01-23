Экс-глава Чернянского района Белгородской области Татьяна Круглякова возглавила Белгородский район. При этом она пока занимает должность первого замруководителя местной администрации. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в правительстве региона.

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Фото: со страницы Татьяны Кругляковой в соцсети Татьяна Круглякова

Фото: со страницы Татьяны Кругляковой в соцсети

В ЕГРЮЛ соответствующие изменения еще не внесены — руководителем райадминистрации по-прежнему указана Анна Куташова.

15 января губернатор Вячеслав Гладков сообщил о том, что предложил госпоже Куташовой занять некую должность в облправительстве. В тот же день он рассказал, что госпожа Круглякова «переходит на работу в Белгородский район». Ее место в качестве и.о. 21 января занял первый замглавы Сергей Морозов.

Татьяне Кругляковой 61 год. Она родилась на хуторе Петровский Чернянского района. В 1984 году окончила Белгородский сельскохозяйственный институт (сейчас — Белгородский государственный аграрный университет). Работать в органах местного самоуправления начала в 2001 году с должности начальника отдела финансов и налоговой политики администрации Чернянского района. В 2013 году была назначена первым замглавы муниципалитета по экономическому развитию. Возглавила район в ноябре 2017 года.

Алина Морозова