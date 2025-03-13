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Главные новости за 13 марта. Кубань, Крым, Адыгея

На Кубани выделят 1,1 млрд рублей на поддержку занятости населения. Средства направят на трудоустройство 31,5 тыс. человек.

Власти Сочи в 2024 году направили в бюджеты всех уровней 90 млрд рублей.

Новороссийск вошел в тройку лидеров на Кубани по социально-экономическому развитию. Муниципалитет также вошел в топ-3 по предоставлению земли участникам СВО и их семьям.

В мэрии Краснодара объяснили розовый цвет озера наличием бактерий.

Бастрыкин отреагировал на жалобы краснодарцев на состояние озера в Пашковском.

Суд рассмотрит ходатайство владельцев «Волгонефть» о создании фонда ограниченной ответственности. Заседание назначено на 25 марта.

В Анапе на утилизацию отправили почти 716,5 тонн загрязненного грунта.

Между Геленджиком и Донецком запустят автобусный маршрут. Перевозки по направлению должны начаться не позднее 90 дней.

На территории сочинского нацпарка загорелся один га сухой растительности. В тушении пожара задействовали 27 специалистов, пять единиц техники и ведомственный вертолет Ка-32.

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