Главные новости за 13 марта. Кубань, Крым, Адыгея
На Кубани выделят 1,1 млрд рублей на поддержку занятости населения. Средства направят на трудоустройство 31,5 тыс. человек.
Власти Сочи в 2024 году направили в бюджеты всех уровней 90 млрд рублей.
Новороссийск вошел в тройку лидеров на Кубани по социально-экономическому развитию. Муниципалитет также вошел в топ-3 по предоставлению земли участникам СВО и их семьям.
В мэрии Краснодара объяснили розовый цвет озера наличием бактерий.
Бастрыкин отреагировал на жалобы краснодарцев на состояние озера в Пашковском.
Суд рассмотрит ходатайство владельцев «Волгонефть» о создании фонда ограниченной ответственности. Заседание назначено на 25 марта.
В Анапе на утилизацию отправили почти 716,5 тонн загрязненного грунта.
Между Геленджиком и Донецком запустят автобусный маршрут. Перевозки по направлению должны начаться не позднее 90 дней.
На территории сочинского нацпарка загорелся один га сухой растительности. В тушении пожара задействовали 27 специалистов, пять единиц техники и ведомственный вертолет Ка-32.