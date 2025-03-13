Новороссийск вошел в тройку лидеров на Кубани по экономическому развитию

Новороссийск занял третье место в рейтинге социально-экономического развития муниципалитетов Краснодарского края. Об этом заявил вице-губернатор Роман Лузинов на заседании депутатской сессии города-героя, сообщает пресс-служба администрации региона.

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Муниципалитет также вошел в тройку лидеров по предоставлению земли участникам СВО и их семьям. Однако, по словам Романа Лузинова, при наличии заявок эту работу необходимо усилить, чтобы обеспечить землей всех, кто имеет на нее право.

По итогам 2024 года Новороссийск стал первым среди муниципалитетов региона по реализации жилищной политики, развитию социальной сферы и экономики. Промышленное производство, транспортировка и хранение в городе демонстрируют позитивную динамику выше среднекраевого уровня.

Средняя зарплата в Новороссийске превышает среднюю по краю на 10 тыс. руб, а объем инвестиций достиг более 45 млрд руб, что обеспечило городу четвертое место в регионе. Уровень газификации составил 96%, что почти на 10% превосходит среднекраевой показатель.

Вице-губернатор напомнил, что в 2024 году Новороссийску официально вернули статус «города-героя», внеся изменения в Устав по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева. Теперь перед властями стоит задача поддерживать в надлежащем состоянии 88 памятников военной истории, посвященных героям Великой Отечественной войны. В преддверии 80-летия Победы в городе организуют системный мониторинг мемориалов с оперативным устранением недостатков.

Анна Гречко