В Анапе на утилизацию отправили почти 716,5 т загрязненного грунта

С площадки временного хранения в хуторе Воскресенском на утилизацию вывезли почти 716,5 т загрязненного нефтепродуктами песка. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот из видео Оперативного штаба Краснодарского края Фото: скриншот из видео Оперативного штаба Краснодарского края

Всего с начала ликвидации ЧС специалисты отгрузили больше 77 тыс. т замазученного грунта. Наиболее загрязненный песок вывозят на ООО «Биопотенциал».

Перед тем как вывезти, каждый тонар проходит несколько этапов подготовки: его взвешивают, затем загружают замазученный песок, накрывают тентом и пломбируют.

Алина Зорина