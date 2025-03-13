Бастрыкин отреагировал на жалобы краснодарцев на состояние озера в Пашковском

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту возможных нарушений природоохранного законодательства в микрорайоне Пашковском Краснодара. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра СКР.

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В ведомство поступило обращение граждан, выразивших несогласие с ходом установления обстоятельств загрязнения местного озера. По их словам, неустановленные лица на протяжении длительного времени сливают в водоем канализационные стоки, что привело к гибели флоры и фауны, а также появлению стойкого неприятного запаха. Несмотря на многочисленные обращения, ситуация не изменилась.

Следственное управление СК по Краснодарскому краю проводит процессуальную проверку. Глава ведомства поручил руководителю регионального управления Андрею Маслову представить доклад о предварительных и окончательных результатах проверки, которая взята на контроль в центральном аппарате СК.

Горожане в соцсетях ранее пожаловались на розовую воду в реке Кубань в районе Дубинки. Некоторые считают, что в водоем сбрасывают неизвестное вещество с сильным запахом.

Вячеслав Рыжков