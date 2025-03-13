Авиация тушит пожар на территории Сочинского нацпарка

В Сочи авиация МЧС России тушит природный пожар на территории национального парка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

В ведомстве рассказали, что на территории нацпарка горит гектар сухой растительности. В тушении задействованы ведомственный вертолет Ка-32 и наземная группировка в количестве 27 специалистов и пяти единиц техники. Населенным пунктам пожар не угрожает.

«Ъ-Кубань» писал, что в Новороссийске для тушения пожара на свалке привлекли дополнительные силы. Группировку увеличили до 90 человек. На месте работает также более 60 единиц техники.

Вячеслав Рыжков