В мэрии Краснодара объяснили розовый цвет озера бактериями

Порозовевшее озеро в Краснодаре в администрации объяснили бактериями. Как сообщает «"КП"-Кубань» со ссылкой на пресс-службу мэрии, по предварительным данным, причиной розовой воды стали цианобактерии, содержащие красный пигмент, который и придает такой оттенок озеру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Удовик Фото: Мария Удовик

Также в администрации отметили, что надзорные ведомства приезжают на заводы, чтобы провести проверку. Упомянутые цианобактерии, сообщает издание, могут выделять токсины, опасные для человека. Прикоснувшись к такой воде якобы можно получить раздражение, а если она попадет в организм — отравление.

«Систематический бурный рост бактерий может быть обусловлен сложившимся комплексом антропогенных и природных факторов»,— говорят в пресс-службе администрации Краснодара. Специалисты продолжат мониторинг ситуации.

«Ъ-Кубань» писал, что председатель СКР Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту возможных нарушений природоохранного законодательства в микрорайоне Пашковском в Краснодаре. Краевое СУ СКР проводит процессуальную проверку.

Вячеслав Рыжков