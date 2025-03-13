На Кубани направят 1,1 млрд рублей на поддержку занятости населения

Власти Краснодарского края направят на поддержку занятости населения в 2025 году около 1,1 млрд руб. Средства направят на трудоустройство 31,5 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Финансирование обеспечит реализацию программ временной и постоянной занятости, а также организацию переобучения и повышения квалификации. Часть бюджета пойдет на субсидии работодателям, готовым принимать на работу безработных граждан. Временное трудоустройство смогут получить еще 30 тыс. жителей края.

Сейчас на Кубани доступны 63,6 тыс. вакансий. Средняя зарплата по предлагаемым должностям составляет 46,5 тыс. руб. Заместитель губернатора Анна Минькова в своем Telegram-канале отметила: «Эта проблема касается как частного сектора, так и государственных структур, особенно сферы культуры. Решение данной проблемы является приоритетным».

По информации Минтруда Кубани, центры занятости уже начали распределять средства. Приоритет отдадут трудоустройству молодежи, людей предпенсионного возраста и граждан под риском увольнения.

Кроме того, в связи с демографическим ростом в регионе планируется расширение программы по трудоустройству молодых специалистов и улучшению условий для семей.

Анна Гречко