Сочи в 2024 году направил в бюджеты всех уровней 90 млрд рублей

В 2024 году Сочи направил в бюджеты всех уровне более 90 млрд руб. Это на 29% больше по сравнению с 2023 годом, заявил спикер ЗСК Юрий Бурлачко, выступая на сессии городского собрания курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сессия городского собрания Сочи, 12 марта 2025 года

Фото: Пресс-служба Заксобрания Краснодарского края Сессия городского собрания Сочи, 12 марта 2025 года

Фото: Пресс-служба Заксобрания Краснодарского края

По его словам, итоги социально-экономического развития Сочи в ушедшем году показывают, что все службы и подразделения администрации курорта работали слаженно, напряженно и ответственно.

«Город-курорт развивается динамично по многим направлениям. Статистика это подтверждает. Все отрасли экономики в прошлом году показали положительную динамику»,— подчеркнул господин Бурлачко.

Мэр Сочи Андрей Прошунин, выступая на заседании, отметил, что город выполнил в прошлом году все социальные обязательства. Бюджет курорта вырос до 32,7 млрд руб. Абсолютное увеличение доходов вышло на уровень 6,5 млрд руб., из них больше половины, 3,6 млрд руб.,— собственные. По этому показателю Сочи занял первое место в Краснодарском крае среди городских округов.

В прошлом году в Сочи завершили строительство сразу девяти социальных объектов, на эти цели было направлено более 5 млрд руб. В 2025 году планируется, что Сочи достигнет исторического максимума по числу возведенных объектов для обучающихся. В городе планируется достроить сразу четыре школ и детский сад.

Говоря о планах на 2025 год, Андрей Прошунин заметил, что работа также будет сосредоточена на мерах поддержки населения, талантливой молодежи, социальном и инженерном строительстве, создании комфортной городской среды.

Леонид Ломакин