Фармкомпания Sandoz объяснила отзыв регистраций препаратов в России

Фармацевтическая компания Sandoz, штаб-квартира которой находится в Германии, объяснила «Ъ» отзыв более 30 регистрационных удостоверений на различные формы выпуска препаратов в России актуализацией портфеля. В компании пояснили, что это рутинная практика: поставки по этим регудостоверениям не осуществлялись уже в течение нескольких лет, а товары с действующим сроком годности закончились.

«Для большинства препаратов в портфеле Sandoz доступны другие формы выпуска, а также многочисленные аналоги на рынке РФ»,— отметили в российском офисе компании.

Министерство здравоохранения вчера, 12 марта, отменило государственную регистрацию 43 препаратов и 1 фармсубстанции. С просьбой на отзыв 31 регудостоверения обратилась компания Sandoz. Так, была отозвана государственная регистрация гранул для приготовления сиропа «АЦЦ» (международное непатентованное наименование — ацетилцистеин), препаратов «Лозарел» (лозартан) и «Ортанол» (омепразол), которые производит компания. Аналоги этих средств есть на российском рынке.

Виктория Колганова