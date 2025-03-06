Полицейские изъяли более 40 свертков с мефедроном у жителя Колпино

Днем 18 февраля полицейские у дома 74 по Софийской улице задержали 42-летнего жителя Колпино за употребление наркотических веществ без назначения врача, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Неработающего мужчину доставили в отдел полиции Фрунзенского района, где у него в ходе досмотра изъяли 42 свертка, в которых, по данным экспертизы, находился метилэфедрон общей массой около 300 гр.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 228.1 УК РФ ((незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Сейчас злоумышленник находится под арестом.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что суд в Петербурге огласил приговоры в отношении 12 членов преступной группы, занимавшей распространением наркотиков. В общей сложности фигуранты получили 143 года колонии.

Андрей Маркелов