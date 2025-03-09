Водолазы достали тело погибшего рыбака со дна Финского залива в Ленобласти

Спасатели завершили поисковые работы в акватории Финского залива. Искали мужчину, который отправился на зимнюю рыбалку в районе поселка Вязы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Как сообщили в аварийно-спасательной службе Ленобласти, информация о пропаже человека поступила вечером 8 марта. Ушел на рыбалку мужчина за день до этого. В минувшую субботу сотрудники поисково-спасательного отряда города Приозерска обнаружили личные вещи пропавшего, однако сам он найден не был. Накануне к месту происшествия выезжала водолазная группа поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга.

Спасатели обнаружили тело мужчины, доставили на берег и передали сотрудникам полиции. В ведомстве еще раз напомнили, что выход на лед в настоящее время запрещен и очень опасен.

Ранее «Ъ-СПб» писал о гибели двух рыбаков в возрасте 47 и 75 лет, которые провалились под лед Финского залива у СНТ «Акватория» под Выборгом.

Андрей Цедрик