Главные новости за 13 марта. Сочи

Власти Сочи выделили более 142 млн руб. на восстановление участка дороги в переулке Надежды Хостинского района, разрушенного водным потоком летом 2024 года.

МУП «Сочиавтотранс» будет преобразовано в акционерное общество «Сочигортранс» в апреле 2025 года. Все акции останутся в собственности муниципалитета.

В 2024 году общественный транспорт Сочи перевез свыше 80 млн пассажиров. По прогнозам департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи в 2025 году пассажиропоток увеличится на 15–25%.

На трассе А-147 Джубга — Сочи приступили к тестированию новой дорожной технологии для продления срока службы дорог.

Сочи планирует принять более 350 тыс. гостей в период майских праздников. Заполняемость гостиниц и санаториев достигнет 80%.

В 2024 году для приема гостей в Сочи открылись 19 новых средств размещения, включая детский и взрослый санатории.

Отели российских горнолыжных курортов снизили стоимость размещения в марте 2025 года, причем Эсто-Садок в Сочи возглавил список с падением цен на 35% по сравнению с февралем.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о результатах проверки инцидента с нападением бродячих собак на подростков в Сочи.