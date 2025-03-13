На ремонт дороги в переулке Надежды в Сочи выделили более 142 млн рублей

Власти Сочи выделили более 142 млн руб. на восстановление участка дороги в переулке Надежды Хостинского района, разрушенного водным потоком летом 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации по муниципальному контракту привлечена специализированная организация. Специалисты уже установили 40 металлических труб, выполнили разработку грунта, монтаж дорожных плит и сооружение низовой подпорной стены на 51 буронабивной свае.

«Учитывая близость реки, важно предусмотреть защиту автодороги. В связи с этим и запланированы такие масштабные мероприятия. Муниципальным контрактом на эти цели предусмотрено более 142 млн руб. Сейчас строители идут четко по графику, завершить в полном объеме работы планируется к концу апреля»,— рассказал заместитель главы Сочи Вячеслав Бауэр.

К завершению работ на участке дополнительно смонтируют анкерные сваи и защитную призму из камня, восстановят дорожное покрытие на площади 304 кв. м и установят ограждения.

Мария Удовик