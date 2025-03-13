В марте цены в отелях Эсто-Садка снизились на треть

Отели российских горнолыжных курортов снизили стоимость размещения в марте 2025 года, причем Эсто-Садок в Сочи возглавил список с падением цен на 35% по сравнению с февралем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Сейчас аренда гостиничного номера на курорте «Эсто-Садок» обойдется туристам в среднем в 9 тыс. руб. за ночь.

«Более выгодное путешествие удастся устроить в горы: цены на гостиницы в Эсто-Садке снизились на 35%, а в Архызе — на 25%. Также на 17% дешевле стали отели на Домбае и на 5% на Эльбрусе. Отметим, что во всех локациях горнолыжный сезон продолжается в среднем до апреля, так что в марте можно еще успеть покататься»,— сообщили эксперты.

Среди других российских направлений с уменьшением стоимости проживания оказались Рыбинск (-15%, 5 тыс. руб.), Лазаревское (-13%, 4,5 тыс. руб.), Архангельск (-12%, 3,8 тыс. руб.), Мурманск (-10%, 4,5 тыс. руб.), Южно-Сахалинск (-8%, 6 тыс. руб.) и Калуга (-7%, 4 тыс. руб.).

На международном рынке наибольшее снижение продемонстрировали страны Ближнего Востока: в Абу-Даби проживание подешевело на 48% (до 15 тыс. руб. в сутки), в Дохе — на 44% (13 тыс. руб.). Также в списке лидеров по снижению цен оказались Пхукет (-33%), Мальдивы (-28%) и Санья (-27%).

Мария Удовик