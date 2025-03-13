Глава СКР потребовал доклад о нападении стаи собак на сочинских школьников

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о результатах проверки инцидента с нападением бродячих собак на подростков в Сочи. Об этом сообщает информационный центр ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По информации СМИ, 10 марта 2025 года в Сочи стая бездомных собак набросилась на двух школьников. Благодаря вмешательству прохожего, отогнавшего животных, дети не пострадали.

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю начало процессуальную проверку происшествия. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, куда должны поступить предварительные и окончательные результаты проверки.

«Ъ-Сочи» писал, что 26 февраля в Сочи две собаки сорвались с цепи и напали на 9-летнего мальчика, причинив его множественные укушено-рваные раны лица. Сейчас ребенок находится в РДКБ, где его начали выводить из искусственной комы.

Мария Удовик