На трассе Джубга — Сочи тестируют пропитку для продления срока службы дорог

На трассе А-147 Джубга — Сочи приступили к тестированию новой дорожной технологии. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Черноморье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Асфальтобетонная пропитка «Дорсан», предназначенная для профилактической защиты и увеличения межремонтных интервалов дорожного полотна, наносится на четырехкилометровом отрезке между населенными пунктами Адлер и Веселое.

Составы «Дорсан» и «Дорсан-2» внесены в Реестр новых технологий, материалов и технологических решений повторного применения, который ведет ФАУ «Росдорнии». Разработчик утверждает, что продукт может применяться для предотвращения постепенного разрушения асфальтобетона и повышения стойкости покрытия к неблагоприятным природно-климатическим факторам.

Перед началом нового дорожного сезона технологию решили протестировать в Сочи, где уже установилась плюсовая температура. После завершения курортного сезона специалисты ФКУ Упрдор «Черноморье» исследуют экспериментальный участок и представят в Росавтодор результаты анализа с рекомендациями по возможному распространению этого опыта в других регионах России.

Мария Удовик