МУП «Сочиавтотранс» станет акционерным обществом в апреле 2025 года

МУП «Сочиавтотранс» будет преобразовано в акционерное общество «Сочигортранс» в апреле 2025 года, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи. Все акции останутся в собственности муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Балансовая стоимость активов «Сочиавтотранса», подлежащих приватизации, составляет 1,992 млрд руб. Эта сумма станет уставным капиталом «Сочигортранса». Капитал разделят на 19,92 млн обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 руб. каждая.

Руководство новым акционерным обществом до первого собрания акционеров продолжит нынешний директор «Сочиавтотранса» Анатолий Мухомор. В совет директоров войдут пять представителей городской администрации, в том числе заместитель главы курорта Вячеслав Бауэр.

Реорганизация проводится в соответствии с федеральным законом, согласно которому все муниципальные унитарные предприятия на товарных рынках должны быть ликвидированы или приватизированы до 1 января 2025 года. Инициатором закона выступила ФАС России.

Ориентировочный срок начала деятельности АО «Сочигортранс» — апрель 2025 года.

Мария Удовик